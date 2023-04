"Zusammenarbeit mit mySWOOOP können wir unseren Kunden einen schnellen und unkomplizierten Direktankauf ihrer Altgeräte anbieten, der sich in den vergangenen vier Jahren hervorragend bewährt hat."Bremen - Der Technik-An- und Verkaufsdienst mySWOOOP präsentierte seine Dienstleistung erneut auf der expert Frühjahrstagung. Die Ordermesse fand vom 18. bis 19. Februar auf dem Messegelände in Berlin statt. Zum Auftakt am 18. Februar hat Simon Gabriel, CEO von mySWOOOP, den langjährigen Geschäftspartner expert für sein Engagement ausgezeichnet und Frank Harder, expert Vorstand für Vertrieb...

Den vollständigen Artikel lesen ...