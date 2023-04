Der EuroStoxx50 verliert am Mittag 0,27 Prozent auf 4303,67 Punkte.Paris / London - Vor Ostern zeigten sich die europäischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich bei geringen Veränderungen. Mässige Vorgaben der Wall Street hielten die Märkte ebenso in Zaum wie anstehende US-Konjunkturdaten. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,27 Prozent auf 4303,67 Punkte. Der französische Cac 40 gab mit 0,23 Prozent auf 7327,87 Punkte ähnlich stark nach, während der britische FTSE...

