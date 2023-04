An der Schweizer Börse schliesst der SMI 0,38 Prozent höher bei 11'115,40 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Vor allem die Index-Schwergewichte zeichneten massgeblich für das Tagesplus verantwortlich. Insgesamt verliefen die Geschäfte in der verkürzten Woche vor Ostern eher in ruhigen Bahnen, war im Markt zu hören. Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am handelsfreien Karfreitag würden sich Händler eher...

