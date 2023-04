Angesichts einer besonders heiklen wirtschaftlichen Situation für den Apfelsektor in dem ökologischen Landbau in Europa wollten die repräsentativen Strukturen der italienischen und französischen Wirtschaftsorganisationen gemeinsam über die Zukunft nachdenken. Foto © CSO Italy Sie trafen sich am 14. März, in dem Hauptsitz des Centro Servizi Ortofrutticoli...

Den vollständigen Artikel lesen ...