Die Präsenz von Speisefrühkartoffeln dehnte sich weiter aus. Zyprische gaben zusammen mit italienischen Importen den Ton an. Die Geschäfte mit der einheimischen und noch vorherrschenden Lagerware verliefen uneinheitlich: Während München und Frankfurt von einem kontinuierlichen Umschlag der Ware berichteten, verlief der Handel in Berlin und Köln in ruhigen Bahnen....

