Teilen: In Anbetracht der fortgeschrittenen Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte hat das Open Interest seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist am Dienstag um rund 17.800 Kontrakte gestiegen. Das Volumen hingegen machte zwei Tagesanstiege in Folge rückgängig und schrumpfte um rund 669.600 Kontrakte. WTI: Solider Widerstand am 200-Tage-SMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...