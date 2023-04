Starke Zahlen aus der deutschen Industrie stützten den Euro nicht nachhaltig. Die Produktion in Deutschland ist im Februar überraschend gestiegen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am frühen Nachmittag bei 1,0900 US-Dollar gehandelt. Sie notiert damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Dagegen hat der Franken seit dem Morgen zum Euro und Dollar etwas zugelegt. Aktuell wird das Währungspaar EUR/CHF bei 0,9867 nach 0,9884 gehandelt. Noch vor 24 Stunden notierte der...

