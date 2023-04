Baden-Baden - Depeche Mode bleibt an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Donnerstag mit.



Vor der aktuellen Platte "Memento Mori" konnten sich die Briten in ihrer Bandgeschichte schon elfmal über die Topposition in den Offiziellen Deutschen Charts freuen. Auch auf dem zweiten Platz ändert sich nichts zur Vorwoche, dort befindet sich erneut Herbert Grönemeyers "Das ist los". Auf Platz drei folgt dann der höchste Neueinsteiger: "Hotel Tropicana" von Vanessa Mais Schlagerprojekt Wolkenfrei. "Portals" von Singer-Songwriterin Melanie Martinez kommt auf vier, Lana Del Reys "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" rutscht auf fünf ab.



Zusammen mit Wolkenfrei und Nina Chuba ("Glas", neun) stellen weibliche Acts fast die Hälfte der aktuellen Top zehn. In den Single-Charts löst "All Night" von RAF Camora und Luciano das Duett "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 auf Platz eins ab. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.