Teilen: Der japanische Premierminister Fumio Kishida sagte am Donnerstag, er strebe "keine unmittelbare Änderung der Geldpolitik an". Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass Premierminister Kishida wahrscheinlich am 10. April mit dem neuen Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, zusammentreffen wird und fügte hinzu, dass "der neue BoJ-Gouverneur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...