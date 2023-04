Während am Donnerstag an der Nasdaq-Börse vorsichtiger Optimismus herrschte, waren die Anleger bei Standardwerten zurückhaltender.New York - Vor dem langen Wochenende haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes unterschiedlich entwickelt. Während am Donnerstag an der Nasdaq-Börse vorsichtiger Optimismus herrschte, waren die Anleger bei Standardwerten zurückhaltender. Am Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, auf den Anleger wegen einer regionalen Regelung erst in der neuen Woche reagieren können.

