Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX plant in der kommenden Woche einen Probestart der leistungsstärksten jemals gebauten Riesenrakete Starship.Washington - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX plant in der kommenden Woche einen Probestart der leistungsstärksten jemals gebauten Riesenrakete Starship. In der darauffolgenden Woche könnte möglicherweise dann der erste Testflug der Rakete stattfinden, teilte SpaceX am Donnerstag (Ortszeit) in Texas mit. «Das Team arbeitet auf eine Probestart (…) nächste Woche hin, auf den eine Woche später der...

