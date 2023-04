Teilen: Die Nachrichtenagentur Reuters hat inmitten des anhaltenden Rezessionsgeplauders an den asiatischen Märkten am Karfreitag negative Signale aus der Forschung der Federal Reserve (Fed) veröffentlicht. "Das von der Federal Reserve bevorzugte Signal für eine bevorstehende Rezession am Anleihemarkt ist auf einen neuen Tiefstand gefallen, was die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...