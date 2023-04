Bonn - Nach dem Auftakt der jährlichen Ostermärsche in den vergangenen Tagen sind für Karsamstag rund 70 Veranstaltungen geplant. Die Ostermärsche sollen unter anderem in Bonn, München und Stuttgart stattfinden, wie das "Netzwerk Friedenskooperative" am Freitag mitteilte.



Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Auftakt: "Die ersten Ostermärsche am Gründonnerstag und Karfreitag verliefen erfolgreich", so Kristian Golla aus dem Büro des Netzwerk Friedenskooperative. "Die Forderung nach Frieden für die Ukraine, Abrüstung und die Abschaffung der Atomwaffen waren zentrale Forderungen." Traditionell bilde der Karsamstag den Schwerpunkt der Ostermarschaktivitäten. "Wir erwarten dementsprechend eine rege Beteiligung", so Golla weiter.