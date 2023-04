Am 12. März hatten wir auf eine Trading-Chance mit Uniper aufmerksam gemacht und unseren Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps folgenden Hinweis gegeben: "Hier sind die Zocker richtig am Werk. Der Energiekonzern ist weitestgehend verstaatlicht, am Freitag legte das Papier knapp 9 Prozent zu. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie ein Kaufsignal geliefert. Wenn sich der Kurs weiter nach Norden entwickelt, könnte man mit "kleinem Geld" einen "heißen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...