Am 02. April hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Chance mit NIO ISIN: US62914V1061 hingewiesen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Der chinesische Autohersteller befindet sich kurzfristig betrachtet in einem schönen Aufwärtstrend. Der Kurs hat sich am Donnerstag und Freitag der 10-Euro-Marke angenähert und sollte der Ausbruch gelingen, sehen wir Kurspotenzial bis auf 11,00 Euro. Wer mutig ist, steigt ab ...

