Teilen: Hier ist, was Sie am Montag, den 10. April wissen müssen: Nach dem ruhigen Handel am vergangenen Freitag bleiben die Märkte zu Beginn der Woche ruhig und die meisten Märkte bleiben am Ostermontag geschlossen. In der zweiten Tageshälfte werden die US-Aktien- und Anleihemärkte zur üblichen Zeit öffnen. Die Lagerbestände des Großhandels im Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...