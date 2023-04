Teilen: Pablo Hernandez de Cos von der EZB, sagte am Montag, dass die Kerninflation in der Eurozone für den Rest des Jahres auf einem hohen Niveau bleiben dürfte, wie Reuters berichtet. "Wenn sich das im März veröffentlichte Basisszenario bestätigt, gibt es in Bezug auf die Geldpolitik noch einiges zu tun", fügte de Cos hinzu. Marktreaktion Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...