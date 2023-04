Eine neue Himbeere wird Erzeugern in dem pazifischen Nordwesten helfen, Früchte länger zu liefern und Ernten effizienter zu leiten. Dies ist mit EarlyBell möglich, der neuesten Version von Pacific Berries, einem gemeinsamen Züchtungsprogramm von Plant & Food Research in Neuseeland und der Northwest Plant Company in Washington, USA. Foto © Plant & Food...

Den vollständigen Artikel lesen ...