Auf die Forderung des US-Botschafters Scott Miller, die Schweiz könnte bis zu 100 Mrd CHF zusätzlich an russischen Geldern blockieren, entgegnete Artieda: "Es gibt da offenbar Missverständnisse".Bern - Die Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) Helene Budliger Artieda hat sich auch gegen persönliche Vorwürfe der USA bezüglich der Umsetzung der Russland-Sanktionen gewehrt. Die Verwaltung hält sich an ihren politischen Auftrag, wie sie sagte. Die Verwaltung betreibe keine Politik. Dies sei in der Schweiz umso wichtiger, da das Land in fundamentalen Fragen wie der Umsetzung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...