Am Devisenmarkt zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die beim Euro im Gegenzug für Auftrieb sorgte.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0886 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Während sich der Euro zum Franken mit Kursen von 0,9880 nach 0,9878 am Montagabend kaum verändert zeigt, hat sich der US-Dollar leicht abgeschwächt und notiert mit...

