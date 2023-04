Das Parlament debattiert in den nächsten Tagen an einer ausserordentlichen Session über die CS-Übernahme durch die UBS.Bern - Wie die SP und die SVP wollen auch die Grünen den 109-Milliarden-Franken-Notkrediten zur Rettung der Credit Suisse nur unter Bedingungen zustimmen. So sei es unabdingbar, die Staatsgarantie an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen. «Wäre das Klima eine Bank, der Bundesrat hätte es längst gerettet», sagte Parteipräsident Balthasar Glättli am Dienstag vor den Medien in Bern.

Den vollständigen Artikel lesen ...