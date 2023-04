An den wichtigsten Börsen Europas haben die Kurse am ersten Handelstag nach Ostern zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,75 Prozent auf 4341,61 Punkte.Paris / London - An den wichtigsten Börsen Europas haben die Kurse am ersten Handelstag nach Ostern zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,75 Prozent auf 4341,61 Punkte. «Die Marktteilnehmer preisen die positiven Vorgaben aus dem asiatischen und dem US-Handel ein», begründete Marktexperte Andreas Lipkow die Gewinne. Noch stärker legte der französische Cac 40 mit 0,96 Prozent auf 7395,11...

