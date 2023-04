Aglaë Strachwitz wird Chief Restaurant Officer von McDonald's Frankreich, Lara Skripitsky folgt auf sie als Managing Director von McDonald's Schweiz.Crissier - Aglaë Strachwitz, Managing Director von McDonald's Schweiz, wird zur Chief Restaurant Officer von McDonald's Frankreich berufen. Sie übergibt deshalb per 1. Juni die hiesige Geschäftsführung an Lara Skripitsky, die von McDonald's Kanada in die Schweiz wechselt. Lara Skripitsky ist seit acht Jahren Teil der McFamily, zurzeit als VP, Chief Technology & Operations Support Officer.

Den vollständigen Artikel lesen ...