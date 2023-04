Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit einem leichten Plus geschlossen. Die defensiven Schwergewichte verhinderten grössere Gewinne.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit einem leichten Plus geschlossen. Die defensiven Schwergewichte verhinderten grössere Gewinne. Die Marktteilnehmer mussten verzögert am Ostermontag an der Wall Street und am Dienstag in Europa auf den am Karfreitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht reagieren. Trotz einer weiter rückläufigen Arbeitslosenquote und leicht gestiegenen...

