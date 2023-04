An den wichtigsten Börsen Europas haben die Kurse am ersten Handelstag nach Ostern zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann am Dienstag 0,55 Prozent auf 4333,29 Punkte.Paris / London - An den wichtigsten Börsen Europas haben die Kurse am ersten Handelstag nach Ostern zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann am Dienstag 0,55 Prozent auf 4333,29 Punkte. Der französische Cac 40 erreichte im Verlauf gar ein Rekordhoch und schloss etwas darunter mit plus 0,89 Prozent auf 7390,28 Punkte. Beim britischen FTSE 100 stand ein Plus von 0,57 Prozent auf 7785,72 Punkte zu Buche.

Den vollständigen Artikel lesen ...