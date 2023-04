Mit Thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 haben wir uns längere Zeit nicht mehr im Express-Service beschäftigt. Anfang November startete die Aktie im Bereich um 4,50 Euro ein Rallye und ist nach einem Hoch bei 7,598 Euro in eine Korrektur übergegangen. Die 200-Tage-Linie hat als Unterstützung gedient und seit dem letzten Tief bei 5,95 Euro am 20. März geht es wieder nach oben. Am 06. April hat die Baader Bank ihr Kursziel von 16,00 Euro bestätigt und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...