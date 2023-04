Der plötzliche nächtliche Temperaturabfall mit Spätfrösten traf die Pflanzen hart und verursachte fleckige Schäden an bis zu 70 % der Knospen und an kleinen Früchten bei Pflaumen-, Kirsch-, Aprikosen- und Pfirsichbäumen, aber auch bei Äpfeln, Birnen, Kiwi- und Weinreben, die bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Vegetation waren, berichtete...

