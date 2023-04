Die Saison 2022/23 der chilenischen Industrie für Frischkirschen ging mit einem neuen Rekord an exportierten Mengen zu Ende und festigte damit Chiles Position als Hauptlieferant von Kirschen in der Welt. Insgesamt wurden 415.315 Tonnen in die Welt exportiert, was ein Wachstum von +16,55 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Kirschen machen bis dato (3. April 2023) 24,83 % der gesamten...

