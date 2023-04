Teilen: In einem Interview mit der Australian Broadcasting Corporation sagte der australische Schatzmeister Jim Chalmers am Mittwoch, das Land werde eine Rezession vermeiden, warnte aber vor einer deutlichen Verlangsamung der Wirtschaft. Wichtige Zitate "Australien wird nicht immun gegen den globalen Gegenwind sein". "Die Situation in der Welt ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...