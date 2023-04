"Die negativen Effekte aus sehr schlechter Wasserführung am Hochrhein konnten durch das boomende Photovoltaik-Geschäft in der Schweiz teilweise kompensiert werden."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Reichert, da Ihr Grossaktionär der Riese EnBW (Energie Baden-Württemberg) ist, hat auch die Politik ein Wort mitzureden. Vor- oder Nachteil? Jörg Reichert: Wir sind ein regional verankertes Unternehmen und sind im Gegensatz zu EnBW zu grossen Teilen im südbadischen Raum tätig. Die BW-Landespolitik ist für uns nicht so sehr relevant wie für die EnBW.

