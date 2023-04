Nach der erneuten Erhöhung des Leitzinses der SNB profitieren die Kundinnen und Kunden der Bank Cler von weiteren Zinsanpassungen per 1.5.2023.Basel - Nach der erneuten Erhöhung des Leitzinses der SNB profitieren die Kundinnen und Kunden der Bank Cler von weiteren Zinsanpassungen per 1.5.2023. Mit den neuen Zinssätzen gehört die Bank Cler zu den Top-Anbietern im Markt. Bei der Neobanking App Zak wird ein Zins von 0,75% p.a. bezahlt, beim Sparkonto Plus steigt der Zins auf bis zu 1,65% pro Jahr. Eines der bestverzinsten Angebote im Markt...

Den vollständigen Artikel lesen ...