Die Anzahl der eröffneten Firmen- und Privatkonkursverfahren ist in der Schweiz 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Die Welle an Insolvenzen verliert aber nach dem hohen Wert aus 2021 etwas an Schwung.Neuenburg - Die Anzahl der eröffneten Firmen- und Privatkonkursverfahren ist in der Schweiz 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Die Welle an Insolvenzen verliert aber nach dem hohen Wert aus 2021 etwas an Schwung. Konkret nahm 2022 die Gesamtzahl der eröffneten Firmen- und Privatkonkursverfahren gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am...

