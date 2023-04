Als Bestandteil der Online-Betreibungslösung von tilbago und dem damit verbundenen hohen Automatisierungsgrad, ist tilbago in der Lage, den Service zu einem sehr attraktiven Preis anzubieten.Luzern - Die tilbago AG senkt den Preis für digital signierte Betreibungsauszüge auf CHF 22.90. Damit ist die volldigitale Brücke zwischen Privatpersonen und Betreibungsämtern beim Luzerner Unternehmen schweizweit am kostengünstigsten. Betreibungsauszüge spielen in der Schweiz eine wichtige Rolle. Sie sind die meistverwendeten Bonitätsnachweise und umfassen unter anderem die Aussage...

