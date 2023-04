Das Kontaktzentrum ist so konzipiert, dass es das UNHCR und andere Organisationen der Vereinten Nationen in Krisenfällen auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann.Zürich - Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat mit Unterstützung des Internationalen Rechenzentrums der Vereinten Nationen (UNICC) und in Zusammenarbeit mit ServiceNow (NYSE: NOW), British Telecom (BT) und Thirdera ein regionales Kontaktzentrum für Geflüchtete des Ukrainekriegs eingerichtet - bis Ende Februar waren laut UNHCR mehr als 8 Millionen in ganz Europa registriert.

