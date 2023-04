Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten auf dem Programm, die für die weitere Geldpolitik von grosser Bedeutung sind.Frankfurt - Der Euro notiert am Mittwoch im Mittagshandel vor US-Inflationsdaten wenig verändert zum US-Dollar. Mit 1,0928 Dollar liegt der Kurs auf dem Niveau vom Morgen. Damit verteidigt die Gemeinschaftswährung die Kursgewinne aus dem frühen Handel. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro am mit 0,9856 leicht tiefer als noch am Morgen. Ein Dollar kostet derweil 0,9019...

