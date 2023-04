Die europäischen Börsen haben ihre Aufwärtsbewegung am Mittwoch fortgesetzt. Damit hielt der Trend der kleinschrittigen Zuwächse an.Paris / London - Die europäischen Börsen haben ihre Aufwärtsbewegung am Mittwoch fortgesetzt. Damit hielt der Trend der kleinschrittigen Zuwächse an. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,32 Prozent auf 4346,97 Punkte. Noch etwas mehr legte der französische Cac 40 mit 0,48 Prozent auf 7425,48 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um 0,73 Prozent auf 7842,23 Punkte anzog.

