Der Bitcoin-Kurs schwankt zur Wochenmitte um den Wert von 30'000 Dollar, nachdem er diese Marke am Dienstag erstmals seit Juni 2022 wieder überschritten hatte.Zürich - Der Bitcoin-Kurs schwankt zur Wochenmitte um den Wert von 30'000 Dollar, nachdem er diese Marke am Dienstag erstmals seit Juni 2022 wieder überschritten hatte. Im Fokus steht allerdings ein unmittelbar bevorstehendes bedeutendes Update der zweitgrössten Kryptowährung Ether. Der Bitcoin notiert am Mittwochmittag bei 30'030 Dollar und damit knapp unter dem Wert des Vortages.

