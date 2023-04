Los Angeles - Der US-Streaminganbieter HBO Max hat eine neue "Harry Potter"-Serie bestellt. Das bestätigte Warner Bros.



Discovery am Mittwoch. Die Geschichten der "Harry Potter"-Bücher sollen in einer ein Jahrzehnt andauernde Serie mit neuer Besetzung erzählt werden und global verfügbar sein. "Wir freuen uns, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Hogwarts auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken", sagte Casey Bloys, Vorsitzender von Max Content. "Gemeinsam mit Warner Bros. Television und J.K. Rowling wird diese neue Max Original-Serie tief in jedes der Kult-Bücher eintauchen, die Fans all die Jahre lang genossen haben."



Die Autorin der Harry-Potter-Bücher Joanne Rowling sagte dazu: "Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die ein Maß an Tiefe und Details ermöglicht, das nur eine lange Fernsehserie bietet." Als Executive Producer sollen neben der umstrittenen Autorin Neil Blair und Ruth Kenley-Lett fungieren. Auch Daid Heyman ist laut Warner dafür im Gespräch.



Die Zukunft der ursprünglich geplanten weiteren zwei "Phantastische Tierwesen"-Filme aus dem "Wizarding World"-Franchise ist derweil weiter unklar.