Der JOYA®-Apfel profitiert in dieser Saison von einem Vermarktungspotenzial von 13.000 Tonnen, was dem Doppelten der Vorsaison entspricht. Der Apfel, der Freude (JOY) zu seinem Markengebiet macht, profitiert in Verbindung mit der Tonizität seiner organoleptischen Eigenschaften von Plantagen-Programmen in Italien und Spanien, die es ermöglichen, ein Potenzial von 20.000 Tonnen in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...