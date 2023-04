Das Staatsinstitut hat angesichts der Bankturbulenzen in der Schweiz im ersten Quartal deutlich mehr Kundengelder anziehen können als noch in der Vorjahresperiode.Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im ersten Quartal 2023 den Konzerngewinn erhöht. Zudem hat das Staatsinstitut angesichts der Bankturbulenzen in der Schweiz deutlich mehr Kundengelder anziehen können als noch in der Vorjahresperiode. Für die ersten drei Monate weist die LUKB einen um 10 Prozent höheren Konzerngewinn von 61,2 Millionen Franken aus, wie sie am Donnerstag mitteilte.

