Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed haben die Geldpolitiker ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhung gesenkt.Washington - Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed haben die Geldpolitiker ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhung gesenkt. Sie verwiesen auf die Wirkungen der Bankenkrise auf die wirtschaftliche Aktivität und die Inflation, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Entscheidung sie vom 22. März. Daher müsse die Fed künftig die Zinsen nicht mehr so...

