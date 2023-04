Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Donnerstag mehrheitlich an. Mit den ersten Quartalsberichten rückt denn auch die Berichtssaison wieder stärker in den Vordergrund.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Donnerstag mehrheitlich an. Mit den ersten Quartalsberichten hierzulande und im Ausland rückt denn auch die Berichtssaison wieder stärker in den Vordergrund. Insgesamt tun sich Anleger in dieser erneut verkürzten Börsenwoche aber noch etwas schwer, dem Markt eine klare Richtung zu geben. Dies liege auch an den US-Daten vom Vortag...

Den vollständigen Artikel lesen ...