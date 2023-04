Um Brennstoffzellen und Elektrolyseure in Massen zu produzieren, arbeitet das Fraunhofer IWU und die Industrie an einer Referenzfabrik. Die Technologie kommt voran. Die vom Fraunhofer IWU und Industriepartnern realisierte Referenzfabrik für Brennstoffzellen-Stacks und Elektrolyseure kommt voran. Das teilte das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik aus Chemnitz mit. Die 2022 lancierte "Referenzfabrik.H2" will die Produktion von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen fit für die ...

