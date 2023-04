Der Wunsch nach mehr Wohnfläche macht gut erreichbare Mittel- und Kleinzentren mit nahen Versorgungsangeboten attraktiver, treibt aber auch die Mieten in die Höhe.Bern - Weil seit der Corona-Pandemie viel mehr Menschen zuhause arbeiten, steigen die Ansprüche ans Wohnen. Der Wunsch nach mehr Wohnfläche macht gut erreichbare Mittel- und Kleinzentren mit nahen Versorgungsangeboten attraktiver, treibt aber auch die Mieten in die Höhe. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

