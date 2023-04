Teilen: In einem Gespräch mit Bloomberg TV anlässlich der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington am späten Mittwoch hat der britische Finanzminister Jeremy Hunt angedeutet, dass es bereits im Frühjahr 2024 zu Neuwahlen kommen könnte, da er davon ausgeht, dass die Wirtschaft "die Wende geschafft hat". Weitere Kommentare "Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...