In Jüchen im rheinischen Revier sollen Wind und Photovoltaik künftig auf rekultivierten Flächen zum Einsatz kommen. Neben der Agriphotovoltaik sollen auch solare Lärmschutzwände an Autobahnen gebaut werden. Der Zweckverband Landfolge Garzweiler hat für die Umwandlung des rheinischen Reviers am Standort Jüchen in eine erneuerbare Energienlandschaft aus Sonne und Wind finanzielle Unterstützung von Bund und Land in Hohe von rund zwei Millionen Euro erhalten. Es geht um das Projekt "Innovationspark ...

