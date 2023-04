Der Start der Jupiter-Sonde "Juice" der Raumfahrtagentur Esa ist am Donnerstag infolge eines Gewitterrisikos verschoben worden.Darmstatd / Kourou - Der Start der Jupiter-Sonde «Juice» der Raumfahrtagentur Esa ist am Donnerstag witterungsbedingt verschoben worden. Es habe am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ein Gewitterrisiko gegeben, sagte ein Esa-Sprecher im Kontrollzentrum in Darmstadt. Die Verschiebung habe nichts mit technischen Problemen zu tun. Der Start ist nun für Freitag, 14.14 Uhr, geplant.

