Konjunkturdaten haben am Donnerstag US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht.New York - Konjunkturdaten haben am Donnerstag US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht. So gewann der Nasdaq 100 im frühen Handel 1,07 Prozent auf 12 985,87 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,36 Prozent auf 4106,70 Punkte zu. Nur wenig verändert präsentierte sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,07 Prozent auf 33 669,09 Punkte. Nachdem sich die allgemeine...

