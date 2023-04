Eine e-Petition des Vereins Balkon.Solar an den Bundestag will die Umsetzung von Mini-PV erleichtern. Das sind so genannte Streckersolargeräte oder Balkonkraftwerke. Mit einer elektronischen Petition wollen verschiedene Akteure die Mini-PV vereinfachen. Wie der Verein Balkon.Solar mitteilte, sei die E-Petition an den Bundestag noch bis Ende April zur Beteiligung freigeschaltet. Sie soll Menschen helfen, ihre Anlage auch gegen die optischen Vorstellungen der Eigentümer weiter betreiben zu können.Die ...

