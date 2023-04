Trendforce hat eine Rangliste der sechs größten Photovoltaik-Hersteller nach Modulliefervolumen im Jahr 2022 erstellt. Longi führt die Liste an, gefolgt von Trina Solar und Jinko Solar. JA Solar, Canadian Solar und Risen Energy vervollständigen die Top sechs in einem Jahr, das von großformatigen Modulen dominiert war.von pv magazine International Die Analysten von Trendforce haben ermittelt, dass die sechs größten Modulhersteller im Jahr 2022 etwa 205 bis 211 Gigawatt an Solarmodulen auslieferten. Dies entspricht 76 bis 78 Prozent der 270 Gigawatt an Modulnachfrage im vergangenen Jahr. Die wichtigsten ...

